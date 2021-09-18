Одеса «потонула»: потужна злива перетворила вулиці міста на річки
Після спекотної першої половини вересня в Україну повернулися дощі. Одним з регіонів, який відчув на собі різку зміну погоди, стала Одеса, де в суботу, 18 вересня, пройшла потужна злива.
У місті затоплені вулиці та практично зупинено рух транспорту.
Згідно з повідомленнями місцевих Telegram-каналів, наслідки негоди спостерігаються у різних частинах міста, серед яких селище Котовського й Суворовський район.
Крім того, сильно ускладнено рух по трасі на сусідній Миколаїв і на інших дорогах.
Сильний вітер призвів до того, що гілки дерев стають небезпечними для автомобілів, що стоять під ними.
Не менші проблеми виникають і в громадському транспорті.
Водночас синоптики поки не можуть порадувати одеситів гарними новинами про погоду. Найближчими годинами дощ не припиниться. А з огляду на, що посилюється вітер, рятувальники навіть оголосили штормове попередження.118
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