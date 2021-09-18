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Погода

Вихідні будуть дощовими і холодними: синоптики розповіли, коли відступить негода

8:47 18 вересня 2021
Вихідні будуть дощовими і холодними: синоптики розповіли, коли відступить негода

На вихідних, 18−19 вересня Україну накриє дощами, які будуть супроводжуватися похолоданням. Про це свідчать прогнози Українського Гідрометцентру.

У суботу, 18 вересня, дощитиме практично по всій території країни, за винятком Донбасу, а денна температура повітря буде коливатися від +14 градусів на Волині до +23 градусів на півдні Миколаївської області.

Прогноз на 18 вересня

У неділю на заході країни істотно похолодає — там вдень очікується від 7 до 11 градусів тепла, а вночі — від 5 до 9 градусів вище нуля. Також будуть йти дощі.

У Києві, де заплановано напівмарафон, 19 вересня теж обіцяє бути дощовим, можлива ще й гроза. Температура повітря вночі складе + 9- + 11 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до + 14- + 16 градусів.

Прогноз на 19 вересня

У понеділок, 20 вересня, дощі на заході України припиняються, але температура повітря, як і раніше, залишиться невисокою. Знизиться вона і в Києві — до 10−12 градусів вдень, і до 5−7 градусів — вночі. Тим часом в Одесі обіцяють помірні +20 градусів.

Прогноз на 20 вересня

Раніше в Українському гідрометцентрі спрогнозували закінчення дощів в Україні до 25 вересня.

А народний синоптик Володимир Деркач повідомив «ФАКТАМ», що до кінця другої декади вересня температура знизиться, і на грунті будуть відзначатися заморозки.

Фото Pixabay

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