Заллє практично всі області: вихідні не порадують українців гарною погодою

З суботи, 18 вересня, Україна, накриє дощами, вони продовжаться в неділю, очікується також похолодання. Про це синоптикиня Наталя Діденко написала в своєму Facebook.

У суботу сухо буде в східних регіонах України, Приазов'ї та Криму. Але в неділю й сюди прийдуть опади.

Якщо 18 вересня очікується до +22, на півдні до +24, а на півночі місцями від +12 до +15 градусів. То на наступний день в західних областях температура не підніметься вище +12 градусів.

Найтепліше буде на Лівобережжі — до +25 градусів, але незабаром і там похолодає.

У Києві в суботу +15 градусів, в неділю +12 градусів. Часом буде дощ.

Нагадаємо, народний синоптик прогнозує, що до кінця другої декади в Україну прийдуть заморозки.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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