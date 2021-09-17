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Погода

Передчасно: в Україну зайшли сильні дощі та похолодання

7:40 17 вересня 2021
погода

Бабине літо в західних і північних областях України передчасно перерване атмосферним фронтом. Разом з ним прийшли дощі, а в західні регіони — зливи і грози, які залишаться протягом дня. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

погода
Погода 17 вересня

Особливо сильні дощі очікуються в Карпатах — там оголошено «помаранчевий» рівень небезпеки.

Дощі захоплять територію аж до Вінницької області, сонячна погода збережеться в більшості центральних областей, на сході і на півдні.

Дощі охоплять західні і північні області

У південних областях 17 вересня до +25 градусів, тоді як на заході і на півночі похолодає. У ніч на 18 вересня температура місцями знизиться до +12 градусів. Після дощів очікується нове похолодання.

Нагадаємо, в Українському гідрометцентрі прогнозують, що до 25 вересня дощі закінчаться, буде сонячно і тепло. А народний синоптик Володимир Деркач вважає, що порадіти бабиному літу можна буде вже в жовтні, оскільки вересневе — занадто коротке.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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