Вогкий холод на рівні +8 градусів протримається недовго: синоптик розповіла, коли в Україні повернеться тепло

Так як в найближчі дні погоду в Україні визначатиме активний циклон, в п'ятницю, 17 вересня, на заході та на півночі країни, а з 18 вересня вже практично у всіх областях пройдуть помірні, а місцями й значні дощі з грозами. Про це «ФАКТАМ» розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталя Голеня.

За її словами, з 19−20 вересня в Україну з півночі зайде холодне повітря, що призведе до істотного зниження температури: вдень очікується близько 10−15 вище нуля, а 21 вересня стовпчики термометрів можуть опуститися навіть до відміток плюс 8−12.

Правда, на півдні температура ще якийсь час протримається на значеннях плюс 20, але пізніше опуститься до 17 градусів.

«Тобто у нас встановиться холодна осіння погода — з температурою, котра буде нижче кліматичної норми», — вважає синоптикиня.

На щастя, осіння негода не затримається в Україні надовго.

«Ми припускаємо, що в кінці вересня, близько 25 числа, дощів вже не буде, і сонечко прогріє повітря до нормальних значень», — розповіла Наталя Голеня.

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань, попередив, що до середини жовтня в Україні прийдуть заморозки.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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