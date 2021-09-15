Дощі прийдуть, але не надовго: яку погоду синоптики обіцяють українцям в найближчі дні

До кінця тижня в Україні зіпсується погода — вже 17 вересня захід і північ країни накриють дощі, які знизять температуру повітря в столиці до + 17- + 19 градусів. Такі прогнози оприлюднив Український гідрометцентр.

Тим не менше 15 вересня погода ще буде комфортною, опадів ні в одному з регіонів не очікується, а на морському узбережжі стовпчики термометрів вдень покажуть до +26 градусів. Втім, вночі буде досить прохолодно — до +12 С (в Києві і зовсім — до +9 градусів).

Прогноз на 15 вересня

У четвер, 16 вересня, істотних змін погоди не очікується, хіба що нічні температури стануть ще нижчими. Буде сонячно і ясно, а максимальна температура повітря складе +26 градусів (її очікують на Херсонщині).

Прогноз на 16 вересня

Кінець робочого тижня, 17 вересня, ознаменується дощами, які захоплять і Київ. Нічні температури повітря ще більше знизяться, в т. ч. на Луганщині — до + 4 + 6 градусів, у Чернігівській і Сумській областях — до + 5- + 7 градусів.

Прогноз на 17 вересня

На вихідних, 18−19 вересня, будуть спостерігатися температурні гойдалки, що супроводжуватимуться стрибками атмосферного тиску, місцями можливі дощі та вітер, написала в Facebook синоптик Наталія Діденко. Зокрема, на Лівобережжя, в Київ і на південь України прийдуть грози. Втім, вони триватимуть недовго.

Прогноз на 18 вересня

Прогноз на 19 вересня

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні відчутно похолодає з 26 вересня, а вже 14 жовтня на свято Покрови вдарять заморозки.

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