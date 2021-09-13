Киян попередили про небезпеку: столицю накриє гроза

У Києві після декількох днів літньої погоди ввечері 13 вересня і до кінця доби буде бушувати гроза зі зливою і сильним вітром. Над деякими районами вже пройшла злива, інших негода чекає протягом найближчої години. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Оголошено «жовтий» рівень небезпеки — через сильний вітер можуть бути пошкоджені дерева, лінії електропередач, вуличні рекламні щити. Можуть виникнути дорожні затори через те, що зливова каналізація не справляється з потоком і окремі ділянки доріг опиняться у воді.

Дощі не будуть затяжними. Уже 14−15 вересня в Києві очікується сонячна погода з сильним вітром і надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, синоптики попередили, що бабине літо добігає кінця, і до 17 вересня на зміну теплій погоді прийде атмосферний фронт і принесе з собою дощі і похолодання.

Фото pixabay.com

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