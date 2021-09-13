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Погода

Бабине літо добігає кінця: синоптики назвали дату приходу в Україну похолодання

10:51 13 вересня 2021
вересень

Понеділок, 13 вересня, у більшості регіонів України, як прогнозувала синоптик Наталя Діденко, буде теплим та сонячним.

Опадів варто чекати жителям західних, а також Житомирської та Донецької областей. Температура повітря все ще буде комфортною, особливого зниження не очікується. Місцями стовпчики термометрів покажуть + 27 °C.

Але вже з вівторка-середи на територію нашої країни прорветься атмосферний фронт, який принесе дощі в західні та північні області України.

Тепло почне потроху «розчинятися», і вже у п'ятницю, 17 вересня, температура повітря не перевищуватиме + 15 — + 18 °C.

Такий прогноз підтверджують і в Українському гідрометцентрі. За інформацією його співробітників, у п'ятницю, 17-го вересня, зниження температури буде більш істотним, очікуються сильні дощі.

Нагадаємо, синоптики обіцяють українцям холодний жовтень з заморозками та першим снігом.

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