Пляжний сезон триває: стало відомо, як довго збережеться літня погода на курортах Азовського моря

На курортах Азовського моря триває оксамитовий сезон. Попри осінні температури вранці, вдень в Кирилівці та Бердянську до +27 градусів тепла. За прогнозами, така погода збережеться ще мінімум 10 днів.

За даними запорізьких синоптиків, температура води в Азовському морі у Бердянську- 19,6 градуса.

Через дощі й нічне похолодання вода вже не така тепла, як влітку. Відпочивальники зрідка купаються, частіше загоряють. Через шторм зменшилася кількість медуз, що радує любителів морського відпочинку. Правда, в морі людей не багато.

Зате багато гуляють уздовж берега. Сильний вітер та шторм змушує їх уже вдягатися тепліше.

Схожа ситуація і на курортах Арабатської Стрілки.

За даними синоптиків, у найближчі 5 днів погода на курортах Арабатської Стрілки днем тепла, температура повітря + 25- + 27 градусів, вночі — + 14- + 16. У понеділок, 13 вересня, можливий дощ з грозою.



У Бердянську та Кирилівці з 12 і до 15 вересня вдень повітря буде прогріватися до + 27- + 28 градусів, вночі очікується + 10- +15. Буде сонячна суха погода з мінливою хмарністю.

«ФАКТИ» розповідали, куди можна відправитися у відпустку у вересні та жовтні.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, жовтень в Україні буде холодним з заморозками та першим снігом.

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