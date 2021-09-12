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Погода

Останні теплі деньки: синоптики обіцяють українцям справжнє літо 13 вересня

13:16 12 вересня 2021
Світанок над Києвом

У понеділок, 13 серпня, температура повітря в більшості регіонів України ще буде майже літньою — 20−27 градусів. Про це в соцмережі написала синоптик Наталія Діденко.

Проте вона попередила, що антициклон, що забезпечує українцям гарну погоду, вже починає руйнуватися, і на територію України ось-ось прорветься атмосферний фронт, який принесе невеликі дощі в західні і північні області України включно з Вінниччиною.

Синоптична карта Європи

У Києві понеділок буде теплим, до 23−26 градусів, але вже під кінець тижня температура повітря знизиться до 15−18 градусів.

Нагадаємо, вже жовтень 2021 року в Україні обіцяє бути «крижаним».

Фото з Pixabay

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