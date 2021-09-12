Бабине літо відступає, але спека ще затримається на півдні: на Україну насуваються дощі
Синоптики не очікують опадів в Україні 12 вересня, але вже з понеділка дощів можна чекати на заході країни. Про це свідчить прогноз Українського Гідрометцентру.
Так 13 вересня дощитиме від Волинської до Вінницької області, стовпчики термометрів там покажуть від +19 С до +24 С, при цьому на курортах Миколаївської області все ще очікується до +27 градусів.
У вівторок, 14 вересня, грозові дощі залишать територію України, за винятком Прикарпаття і Буковини, проте в Києві температура повітря знизиться з 24−25 градусів вище нуля до 21−23 градусів.
15 вересня по всій території країни має бути сухо і ясно, а середня температура повітря складе вже 20−22 градуси.
Як зазначив в інтерв'ю «ФАКТАМ» народний синоптик Володимир Деркач, в середині або до кінця другого десятиденки вересня в Україні можливі навіть заморозки на грунті, але третя декада трохи порадує теплом, яке заходитиме короткими хвилями, з перервами в 2−3 дня. А справжнє бабине літо, згідно з його прогнозами, настане тільки в жовтні.
У свою чергу інший народний синоптик Леонід Горбань уточнив, що сухий жовтня порадує тривалим бабиним літом в середині місяця, але потім засмутить сильними дощами і нічними заморозками.173
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