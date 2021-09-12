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Погода

Бабине літо відступає, але спека ще затримається на півдні: на Україну насуваються дощі

7:29 12 вересня 2021
дощ

Синоптики не очікують опадів в Україні 12 вересня, але вже з понеділка дощів можна чекати на заході країни. Про це свідчить прогноз Українського Гідрометцентру.

Прогноз на 12 вересня

Так 13 вересня дощитиме від Волинської до Вінницької області, стовпчики термометрів там покажуть від +19 С до +24 С, при цьому на курортах Миколаївської області все ще очікується до +27 градусів.

У вівторок, 14 вересня, грозові дощі залишать територію України, за винятком Прикарпаття і Буковини, проте в Києві температура повітря знизиться з 24−25 градусів вище нуля до 21−23 градусів.

15 вересня по всій території країни має бути сухо і ясно, а середня температура повітря складе вже 20−22 градуси.

Як зазначив в інтерв'ю «ФАКТАМ» народний синоптик Володимир Деркач, в середині або до кінця другого десятиденки вересня в Україні можливі навіть заморозки на грунті, але третя декада трохи порадує теплом, яке заходитиме короткими хвилями, з перервами в 2−3 дня. А справжнє бабине літо, згідно з його прогнозами, настане тільки в жовтні.

У свою чергу інший народний синоптик Леонід Горбань уточнив, що сухий жовтня порадує тривалим бабиним літом в середині місяця, але потім засмутить сильними дощами і нічними заморозками.

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