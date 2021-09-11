На вихідних до + 26: синоптик розповіла, коли в Україні похолодає

Синоптик Наталя Діденко підтвердила свій попередній прогноз про надзвичайно теплі вихідні. Згідно з її новим передбаченням, неділя, 12 вересня, ще даруватиме українцям синоптичну насолоду і в більшості областей стовбчики термометрів покажуть максимальні +20+26 градусів.

Лише на півдні та на Закарпатті можлива невелика хмарність, там же не виключені локальні дощі.

У Києві неділя також буде теплою і сонячною, а температура повітря порадує «літніми» градусами — очікується +24+26 С.

Трохи свіжішатиме лише з вівторка, 14 вересня.

Нагадаємо, що згідно з прогнозами народного синоптика Леоніда Деркача, «справжня» холодна осінь та перший сніг в Україні очікуються лише у жовтні. Про це читайте в статті «ФАКТІВ» «Мокрий сніг та +3: синоптики прогнозують „крижаний“ жовтень».

Фото Pixabay

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