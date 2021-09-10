Мокрий сніг та +3: синоптики прогнозують «крижаний» жовтень

У жовтні в Україну прийде холодна осінь та перший сніг. Народний синоптик з Каменя-Каширського Володимир Деркач розповів «ФАКТАМ», що вже в кінці першої декади жовтня можуть початися помірні дощі.

Під час другої поступово почне знижуватися температура, ночами очікуються заморозки, і дні будуть досить холодні. Остання десятиденка жовтня трохи «рівніша»: досить прохолодні дні, невеликі опади.

А ось першу декаду, за його словами, можна вважати бабиним літом.

«Жовтень з самого початку трохи „насупиться“, але за 1−2 дні від його „смутку“ не залишиться і сліду, розпогодиться, і почнуться досить теплі для осені дні (з невеликою перервою) — майже до кінця першої декади. Це як раз можна вважати бабиним літом», — розповів синоптик.

Деякі погодні сайти, зокрема, ресурс Meteo.ua, обіцяють мокрий сніг вже, наприклад, 7 жовтня.

Інші сайти в прогнозі на жовтень пишуть, що 7 жовтня буде плюсова температура, а сніг піде 11 жовтня.

Відомий народний синоптик Леонід Горбань, вважає, що погода в Україні істотно погіршиться вже в кінці вересня. Тому у першій декаді жовтня буде холодна з дощами та сильними грозами по всій країні. В середині місяця почнуться нічні заморозки.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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