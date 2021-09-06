Без дощів та з потеплінням: синоптики обіцяють українцям комфортну погоду найближчіми днями

В Україні, де минулої ночі у ряді областей зафіксували заморозки на грунті, вдень у понеділок, 6 вересня, очікується прохолодна погода, опади не прогнозуються.

Згідно з даними Укргідрометцентру, 6 вересня вдень найтепліше буде у Закарпатській області (до +21 градусу), а також на півдні (до + 20 + 21 градусів). На основній території — до +15 + 18 градусів.

Прогноз Укргідрометцентру.

У вівторок, 7 вересня, вдень незначно потеплішає. Опади також не прогнозуються.

Прогноз Укргідрометцентру.

А у середу, 8 вересня, очікується комфортна погода — на основній території країни буде близько +21 градуса. Найтепліше — у Закарпатській, Херсонській та Миколаївській областях (до + 23 + 24 градусів), прохолодніше — на сході країни, де вдень прогнозується до +19 градусів.

Прогноз Укргідрометцентру.

Очікується, що до середини вересня в Україні буде переважно без опадів. «Є підстави вважати, що з 10 вересня температура повітря почне підвищуватися, і до середини місяця ми повернемося до літніх значень температури: до плюс 25−28, а на півдні і сході може бути навіть 30 градусів тепла», — раніше розповідала «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

А народний синоптик Леонід Горбань стверджував, що у другій декаді вересня похолодає, підуть дощі. «На початку третьої десятиденки вересня можливі два-три дні бабиного літа. Холодний, але сухий жовтень порадує тривалим бабиним літом у середині місяця і засмутить потім сильними дощами і нічними морозами. Холода продовжаться і у листопаді, очікуються дощі і ранній сніг», — зазначав він.

Інший народний синоптик, Володимир Деркач, прогнозував, що у другій половині або у кінці другої десятиденки вересня температурні показники знижуватимуться і що можливі заморозки на поверхні грунту. А третя декада порадує теплом, яке буде заходити «короткими хвилями».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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