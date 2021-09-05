В Україні похолодає до +13: прогноз погоди на 5 вересня

Вже з 6 вересня на більшій частині України очікуються перші нічні заморозки на ґрунті. Незважаючи на це, неділя, 5 вересня, ще порадує теплом, нехай і не в усіх областях. Так, жителям північних регіонів доведеться задовольнятися скромними 13 градусами вдень, а до вечора похолодає до 3−5 градусів. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У центральних областях 5 вересня мінлива хмарність, але опадів не очікується. Вдень повітря прогріється до 17−19 градусів. Вітер північно-західний, 5−10 метрів в секунду.

У північних регіонах відчутно холодніше — вдень до 13−15 градусів. До ночі може похолодати до +3. Без опадів.

На заході вдень + 16−19 градусів, хмарно, але без опадів. Вночі температура знизиться до +3. Острівцем тепла залишиться Закарпаття — там, як і раніше, вдень літні +20−22, а вночі похолодає, але помірно — до +10.

На сході 17−19 градусів вдень, вночі до 3−5 градусів. Мінлива хмарність, без дощів.

Прогноз погоди 5 вересня

До південної частини країни нічні заморозки на ґрунті доберуться в останню чергу — не раніше 8 вересня. Поки ж на півдні вночі +11−13, а вдень 20 градусів і вище.

У Києві 5 вересня 15−17 градусів вдень, а до ночі температура опуститься до +4. Поки погоду визначає антициклон, опадів не очікується.

Нагадаємо, за народними прикметами на 5 вересня, нічні заморозки обіцяли холодний вересень і ранню зиму. Синоптик Українського Гідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю «ФАКТАМ» передбачає, що і вересень, і жовтень ще порадують «бабиним літом». А народний синоптик з Волині Володимир Деркач очікує «бабиного літа» не раніше першої декади жовтня. Цей прогноз базується на спостереженнях за погодою в західному регіоні.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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