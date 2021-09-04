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Погода

Останні теплі деньки: новий тиждень в Україні почнеться з заморозків

11:55 4 вересня 2021
Останні теплі деньки: новий тиждень в Україні почнеться з заморозків

Найближчими днями на більшій частині території України продовжить панувати потужний антициклон. Очікується малохмарна спокійна погода, але дні поступово ставатимуть холоднішими. Такий прогноз «ФАКТАМ» озвучила синоптик Українського гідрометцентру Наталя Птуха.

Так, в суботу, 4 вересня, в Україні, крім південної частини, місцями буде невеликий дощ, температура вночі 7−14°, вдень 13−18°, на Закарпатті та півдні країни 20−25°, йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

У наступні дві доби, 5 та 6 вересня, в країні переважно буде без опадів, лише у неділю вдень у північних областях та Карпатах місцями невеликий дощ. Температура в більшості областей України вночі опуститься до 2−7° тепла.

У понеділок, 6 вересня, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0−3°, вдень 12−18° тепла. На Закарпатті та півдні країни вночі 7−12°, вдень 16−21°.

Нагадаємо, народний синоптик з Каменя-Каширського Володимир Деркач розповів «ФАКТАМ», що перша декада вересня буде досить теплою. Вдень стовпчики термометрів будуть наближатися до 20 градусів, ночі, особливо в середині декади — істотно холодніші. Очікуються слабкі опади. У другій десятиденці опадів буде менше, але й температурні показники будуть знижуватися. У ці дні можливі невеликі заморозки на поверхні ґрунту.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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