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Погода

Температура не літня, але сонця поки ще багато: наприкінці тижня погода побалує українців

15:28 2 вересня 2021
осінь

В Україні, де у перших числах вересня істотно похолоднішало, п'ятниця, 3 вересня, обіцяє бути сонячною — погоду визначатиме антициклон з центром над Великобританією.

«Практично повсюдно 3 вересня опади не передбачаються. Температура повітря вже явно не літня. Найближчої ночі передбачається + 5 + 10 градусів, протягом дня у п'ятницю — до + 14 + 19 градусів, на півдні — до +20 + 22 градусів», — прогнозує синоптик Наталія Діденко.

фото https://www.facebook.com/tala.didenko

Вона також попереджає, що північно-західний вітер, як і раніше, буде поривчастим.

Читайте також: Над Україною — фронт з дощами та вітрами: синоптик про погоду у вересні.

У Києві 3 вересня буде сонячно, вітряно і прохолодно. Вночі + 5 + 8 градусів, вдень +15 +18 градусів.

Раніше народний синоптик Володимир Деркач стверджував, що перша декада вересня буде досить теплою — вдень показники термометру наближатимуться до 20 градусів, а ночі — істотно холоднішими. В кінці другої десятиденки температура піде вниз — можливі невеликі заморозки на поверхні грунту. А третя декада трохи порадує теплом, але воно буде заходити короткими хвилями, з перервами у 2−3 дня.

Ексклюзивний матеріал з прогнозом погоди на найближчі дні «Коли тепло повернеться в Україну: синоптики назвали дату» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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