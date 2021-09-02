В Україні 2 вересня різко похолодає: кому синоптики обіцяють до +9 і дощі

2 вересня погоду на більшій частині України буде визначати атмосферний фронт із заходу. Він приніс дощі і різке похолодання. Втім, в Українському гідрометцентрі кажуть, що опади в північних, центральних, східних областях і на півдні скоро закінчаться, але доведеться звикати до дуже холодних ночей — в основному до +9, але місцями і до +4 градусів.

Погода 2 вересня

Як повідомила «ФАКТАМ» синоптик Українського Гідрометцентру Наталія Птуха, з 3 вересня після встановлення антициклону над Україною пануватиме малохмарна погода. Днем буде досить тепло.

«У Києві очікується 17−19 градусів, у Львові десь 15−17, трохи вище в південних областях, там ще можемо розраховувати на 22−23», — уточнила синоптик.

Погода 3 вересня

А ось нічні температури будуть поступово знижуватися. 3 вересня у північних областях очікується 9−12 градусів, у південних — 12−14 градусів. 4 вересня похолодає до +7 на півночі, до +9 на півдні.

Погода 4 вересня

5 вересня в Києві вночі до +8 градусів, а в північно-західних і північно-східних регіонах до +4. При цьому вдень ще буде порівняно тепло.

Погода 5 вересня

Народний синоптик Володимир Деркач прогнозує, що до 5 вересня ночі стануть особливо холодними.

«Перша декада вересня — досить тепла, вдень показники термометра будуть наближатися до 20 градусів. Ночі — суттєво холодніші, особливо десь в середині декади. Опади слабкі, хоча без них не обійдеться», — очікує Деркач.

Ближче до 20 вересня можливі і заморозки на грунті. «Друга десятиденка буде суттєво відрізнятися в плані опадів, а температурні показники будуть знижуватися в її другій половині або в кінці… Третя декада трохи порадує теплом, але воно буде заходити короткими хвилями, з перервами по 2−3 дня. Бабиним літом це назвати не наважуюсь», — уточнив народний синоптик.

Народний синоптик Леонід Горбань раніше також прогнозував, що цієї осені бабине літо триватиме максимум два-три дні у третій декаді вересня.

Про те, як буде змінюватися погода до кінця місяця, в статті «ФАКТІВ» «Над Україною — фронт з дощами і вітрами: синоптик про погоду у вересні».

Фото pixabay.com

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