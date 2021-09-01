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Погода

Перші заморозки можливі вже у середині вересня, — Володимир Деркач

9:10 2 вересня 2021
заморозки на грунті

Суворі й сніжні грудень та лютий і новорічне потепління прогнозує народний синоптик Леонід Горбань з Київщини. Та підморожувати почне й раніше.

— У другій десятиденці вересня температура повітря почне знижуватися. Під кінець її можливі невеликі заморозки на поверхні ґрунту, — прогнозує народний синоптик з Волині Володимир Деркач.

За прогнозами Володимира Деркача, наступні заморозки ймовірні у середині жовтня. Та загалом перші два місяці осені будуть досить мʼякі. Більше про погоду восени читайте в матеріалі «ФАКТІВ» Бабине літо прийде аж у жовтні, — народний синоптик Володимир Деркач.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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