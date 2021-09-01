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Погода

Похолодання та вітер: синоптик розповіла про погоду в Україні 2 вересня

11:55 1 вересеня 2021
осінь

За атмосферним фронтом з вітрами і дощами в Україну у четвер, 2 вересня, прийде відчутне похолодання.

За прогнозами синоптика Наталії Діденко, у більшості областей країни протягом дня очікується + 13 + 18 градусів максимально.

Найтепліше буде на півдні, у Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях — до + 20 + 24 градусів.

Фото з https://www.facebook.com/tala.didenko

Похолодання супроводжуватиметься інтенсивними опадами на Лівобережжі, а також сильним — до штормових поривів — північно-західним вітром.

«У Києві 2 вересня також очікується сильний вітер. Вірогідний дощ. Температура повітря у столиці не перевищить +14 +15 градусів», — попереджає синоптик, однак обнадійливо додає: «Буде ще й сонце, і теплі дні».

Фото з https://www.facebook.com/tala.didenko

Раніше народний синоптик Леонід Горбань попереджав, що цієї осені заморозків слід чекати на Покрову, а перший сніг випаде у першій декаді листопада.

Він прогнозував, що після двох тижнів погодних «гойдалок», у 20-х числах вересня, прийде недовге «бабине літо», а вже з 26 вересня відчутно похолодає. Народний синоптик стверджує, що жовтень буде холодним, але дощових днів буде небагато. Опади почнуться з перших днів листопада, за якими підуть заморозки, а з 8 листопада можна чекати і першого снігу. Друга половина листопада обіцяє бути морозною, а з 20-х чисел місяця настане справжня зима з рясними снігопадами.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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