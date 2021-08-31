1 вересня погода ще побалує теплом: синоптик розповіла, коли чекати похолодання

День знань в більшості регіонів України видасться теплим. Такий прогноз дала в інтерв'ю «ФАКТАМ» синоптикиня Українського Гідрометцентру Наталя Птуха.

«Для любителів осені прогнози оптимістичні, тому що в цьому році осінь кліматична збігається з календарною», — сказала Наталія Птуха.

За її словами, на початку вересня похолодання почнеться в західних областях — там температура вдень опуститься до +16 градусів, можливі дощі. А ось в північних і центральних областях, а також у Києві в середу, 1 вересня, буде тепло. Але до кінця тижня й сюди прийде похолодання разом з дощами.

Нічна температура в північних областях буде 9−12 градусів, в південних — 12−14 градусів.

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Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань дав на початок вересня прогноз, який порадує українців.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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