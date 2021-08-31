Дощі на півночі та спека на півдні: синоптики розповіли, яким буде останній день літа в Україні

З вівторка, 31 серпня, дощова погода буде в північних і західних регіонах України. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода буде не спекотною. Тепло має бути в Луганську та Сімферополі — до + 30 градусів. А ось в Ужгороді прогнозується не вище +19 градусів.

Погода на 31 серпня

У середу, 1 вересня, погода практично не зміниться. Температура повітря на заході буде близько +20 градусів, в південних і східних регіонах — до +28 градусів. Дощі знову пройдуть в північних і західних областях.

Погода на 1 вересня

Нагадаємо, синоптикиня Українського Гідрометцентру Наталя Птуха розповіла «ФАКТАМ», що на початку вересня в Україні буде досить прохолодна погода з дощами, але 1 вересня в Києві ще збережеться тепло. А народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що початок вересня буде спекотним.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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