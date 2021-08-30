Відомий народний синоптик прогнозує сувору й сніжну зиму в Україні

Народний синоптик Леонід Горбань підтвердив невтішний прогноз погоди на майбутню зиму.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» він заявив, що грудень бачить суворим і морозним, з крижаними дощами в першій декаді і невеликим снігом в другій. До кінця місяця очікується справжня зима: з морозами і снігопадами.

Січень, згідно з його прогнозами, почнеться потеплінням, а мороз і сніг прийдуть тільки на Старий Новий рік, і триватиме до Водохреща, 19 січня.

Лютий виправдає свою українську назву і виявиться лютим, особливо сильні морози очікуються в другій половині місяця. Також буде багато снігу, ближче до кінця зими навіть можливі снігові бурі.

Фото dumskaya.net

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