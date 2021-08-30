Температурний «хаос» та дощі: якою буде погода 31 серпня та 1 вересня

Дощі, що охопили 30 серпня захід, північ, центр і частину південних регіонів, у вівторок, 31 серпня, «просунуться» у східному напрямку.

«Опади затримаються на сході України, північній Сумщині та місцями у західних областях. На решті території протягом дня вівторка дощі витіснить антициклон, будуть сонячні прояснення — північ, центр, південь», — прогнозує синоптик Наталія Діденко.

фото https://www.facebook.com/tala.didenko

Стосовно температури повітря, то у свій останній день літо «сидітиме у синоптичному «Інтерсіті» дещо хаотично — так образно описує ситуацію синоптик.

Так, на заході очікується до + 17 + 22 градусів, на півночі — до + 19 + 24, на сході, півдні та у більшості центральних областей — до + 23 + 28 градусів.

У Києві дощі очікуються увечері 30 серпня і у ніч на 31 серпня. У вівторок вдень в столиці прояснення, максимальна температура — близько +23 градусів.

У середу, 1 вересня, у День знань, дощова погода очікується на заході, півночі та місцями у центральній частині країни. На сході і півдні — сухо. Температура повітря вдень суттєво не зміниться.

А ось у четвер, 2 вересня, за прогнозами Наталії Діденко, очікується відчутне похолодання.

фото https://www.facebook.com/tala.didenko

Раніше народний синоптик Леонід Горбань, який склав прогноз погоди на осінь, стверджував, що початок вересня буде спекотним, дощі прийдуть 3−5 вересня. Після цього на кілька днів знову повернеться тепла ясна погода без опадів. Потім, після двох тижнів таких погодних «гойдалок», у 20-х числах на пару днів настане «бабине літо» і вже з 26 вересня відчутно похолоднішає. Він стверджує, що на Покрови варто очікувати заморозків, а у першій декаді листопада випаде перший сніг.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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