Похолодання до +20 і сильні дощі: Україну 27 серпня накрила негода

Ті, що прийшли в Україну дощі збили температуру на заході і в північних областях до 18−20 градусів. На заході опади і осінній холод залишаться до кінця серпня, а ось на півночі і в центрі літо ще встигне порадувати — з 27 серпня почне повертатися тепло. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

27 серпня дощі пройдуть на заході, захоплять південні області і практично всю лівобережну частину України. Температура буде варіюватися в широкому діапазоні — від 17 градусів у Львівській області до +29 в Луганській.

Погода 27 серпня

28 серпня дощі з грозами залишаться лише в західних областях, в інших регіонах проясниться і потеплішає. На півдні і в східних областях — до +30, на півночі і в центрі — 26−27 градусів. На заході збережеться прохолодна погода до + 20−22.

Погода 28 серпня

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань вже склав прогноз погоди на осінь і чекає, що вересень почнеться дводенної спекою. В Українському гідрометцентрі погоджуються, що день 1 вересня точно буде досить теплим.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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