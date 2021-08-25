Киянам пообіцяли 30-градусну спеку: синоптик назвала дату

У четвер, 26 серпня, як і попереджали синоптики, у деяких областях України очікуються опади.

«Синоптична ситуація — нестійка. Дощі, можливо, з грозами пройдуть у північних областях, в центральній частині, торкнуться Одеської, Чернівецької та Івано-Франківської областей. Всі області, які не увійшли до цього переліку — милуйтеся 26 серпня сонечком, буде суха погода», — прогнозує синоптик Наталія Діденко.

За її словами, температура в Україні буде відрізнятися від регіону до регіону:

На сході та південному сході України — буде спекотно, до + 25 + 30 градусів.

На півдні та у центрі — до + 23 + 28 градусів, у Вінницькій області прохолодніше — до +22 +23 градусів.

На півночі — до + 17 + 22 градусів.

У західній частині — до + 19 + 23 градусів.

У Києві в четвер сиро та прохолодно. Періодичний дощ, можлива гроза, вдень очікується близько +19 градусів.

«У найближчі неділю — понеділок температура у Києві „стрибне“ до + 30 + 33 градусів. Але ненадовго», — прогнозує синоптик.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів про погоду в Україні восени, спрогнозувавши перші заморозки у середині жовтня і сніг у листопаді.

Фото з Pixabay.

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