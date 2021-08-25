Перші заморозки вже у жовтні: народний синоптик розповів, якою буде осінь в Україні

Народний синоптик Леонід Горбань, який раніше заявив про перші заморозки у жовтні, розповів, якою буде осінь в Україні.

Як повідомляє «ТСН», за його словами, невдовзі настане переважно холодний і дощовий період. Холоди прийдуть в країну вже наприкінці вересня.

Прогноз Леоніда Горбаня на осінь такий:

Вересень: 1−2 вересня буде сухо та спекотно; 3−5 — дощі; 7−10 — ясно, тепло; 11−12 — дощі, 13−17 — ясно, тепло, але вітряно; 18 — дощ; 19−23 — сухо; 24−25 — дощі; 26 вересня і до кінця місяця буде похмуро і холодно.

Жовтень: 1−4 жовтня — холодно, похмуро; 5−6 і 8−10 — дощі; 11−19 — похмуро, холодно; 14 — заморозок; 20, 22−23 і 26 жовтня — дощі; 27 і до кінця місяця буде сухо, але холодно.

Листопад: 1−4 листопада — хмарно, дощі; 4−15 — холодно, нічні заморозки; 8−10 — дощі та мокрий сніг; 14 — сніг; 16 і до кінця місяця — мороз; 20, 24, 25 — сніг.

Раніше народний синоптик прогнозував, що на початку третьої декади вересня можливі два-три дні «бабиного літа», а у середині холодного і сухого жовтня такий період буде тривалішим.

А завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух заявляла, що у кліматологів особливе побоювання викликають аномально низькі денні температури, які все частіше відзначаються у нашій країні у зимовий період. Хоча в цілому суворість зими зменшується, як і її тривалість. За її словами, 2021 рік не був посушливим — у квітні-червні опадів було достатньо. Вона не виключає, що зима 2021 року може виявитися аномально теплою.

Фото з Pixabay.

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