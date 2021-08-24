Синоптики попередили українців про шквалистий вітер і грозові зливи в День Незалежності: карта негоди

Погода на День Незалежності може перешкодити святкуванню в західних областях через дощі і грози. У Києві під час військового параду на Хрещатику і параду на Дніпрі погода сюрпризів не обіцяє: буде хмарно, але без дощів. Ймовірність опадів підвищиться в другій половині дня, коли запланований святковий концерт, але, як зазначає синоптик Наталія Діденко, все може обмежитися або короткочасним дощем, або просто невеликою хмарністю.

Київська область

Тим часом сильні дощі, грози та пориви вітру до 20 метрів в секунду очікуються в західних регіонах. У зоні дощів опиниться територія від Волині до Житомирської області.

Львівська область

В Одесі, де на 24 серпня призначений парад на морі з бойовими кораблями, буде жарко до +29 і без дощів.

Одеська область

На півдні, в центрі і на сході переважатиме суха погода, до +29 градусів вдень.

Погода в Україні 24 серпня

Нагадаємо, в Українському гідрометцентрі попереджали, що з 24 серпня в Україну прийде активний атмосферний фронт, який принесе з собою грози і затримається до 26 серпня. Після цієї дати варто очікувати зниження температури до 20 градусів. Народний синоптик Леонід Горбань чекає дощів 27 і 29 серпня.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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