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Погода

Шквали, град, грози та зливи: в Україні оголошено штормове попередження для 7 областей

9:58 21 серпня 2021
Гроза

У суботу, 21 серпня, в семи областях погіршиться погода. Там очікують сильні зливи з градом і грозами. Укргідрометцентр оголосив в цих регіонах штормове попередження.

Так, град, пориви вітру до 15−20 м/с, гроза і зливи очікуються в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

У цих регіонах 21 серпня буде діяти перший (жовтий) рівень небезпеки.

Крім того, на заході країни також будуть грози, але без граду. Температура вдень 21 серпня буде в межах 23−28 градусів за Цельсієм. У окупованому Криму — до 29 градусів.

Як повідомив «ФАКТАМ» народний синоптик Володимир Деркач, протягом третьої декади останнього літнього місяця погода ще буде радувати теплом, але вже помірним. Ночами буде відчуватися подих осені, можливі невеликі дощі.

Дав свій прогноз на серпень в інтерв'ю «ФАКТАМ» і відомий народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, 22-го, 27-го і 29-го серпня будуть дощі, а з 19-го до 21-го і з 23-го до 26 серпня буде спекотно.

Також Горбань в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» спрогнозував, що у 2024 році на Україну й південь Східної Європи очікує посуха.

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