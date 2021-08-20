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Погода

Українцям взимку пообіцяли аномальну температуру: прогноз кліматолога

20:24 20 серпня 2021
Українцям взимку пообіцяли аномальну температуру: прогноз кліматолога

Кліматологи знову виступили з несприятливим прогнозом на майбутню зиму. Як заявила завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, особливе побоювання викликають аномально низькі денні температури, які все частіше відзначаються в нашій країні в зимовий час.

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Саме ці температури негативно впливають на вегетацію рослин, а отже, на урожай.

«Хоча в цілому суворість зими зменшується, як і її тривалість, і кількість морозних днів, при цьому кількість днів з сильними морозами у нас залишається таким же, як раніше. Це теж проблема, тому що протягом зими у нас часто зберігаються плюсові температури, а, отже, у рослин навіть не припиняється період вегетації, але потім раптом йде заток холоду і мороз -20. В результаті ми за один-два дні втрачаємо наші плодові дерева, як сталося в цьому році. Те, що кількість днів з сильними морозами не змінюється на тлі збільшення температури, є великим викликом для сільського господарства, який вимагає вжити певних заходів, адаптуватися до нових умов, щоб в подальшому не втрачати врожаї «, — пояснила кліматолог в коментарі Главреду.

Вона констатувала, що 2021 рік не був посушливим — в квітні-червні опадів було достатньо. Але літо теж виявилося дуже жарким.

Тепер же є ймовірність, що зима 2021 року теж виявиться аномально теплою, зазначила науковець.

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань вважає, що зима 2021−2022 року, на відміну від минулого і позаминулого, буде морозною і сніжною.

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