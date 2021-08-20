Грозові дощі та похолодання: синоптики розповіли про погоду на довгі вихідні

У суботу, 21 серпня, на кілька регіонів України обрушиться стихія. Про це повідомляє ДСНС України.

У Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та східних областях будуть грози, град і шквали.

Синоптик Наталія Діденко прогнозує, що в більшості областей буде сонячна погода, лише в східних і західних регіонах пройдуть локальні грозові дощі.

Температура повітря в субботу — в межах від +22 до +29 градусів. У Києві буде сухо та сонячно, температура повітря від +24 до +26 градусів. Вночі вона буде опускатися до +14 градусів.

У неділю та понеділок в Україні буде сухо, сонячно та тепло. На день Незалежності можливі локальні дощі в Києві і в різних регіонах. Температура повітря піднімається до +30 градусів.

Нагадаємо, під час святкування Дня Незалежності організаторам у багатьох міста потрібно буде врахувати нюанси погоди.

Фото: pixabay.com

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