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Погода

Грозові дощі, шквали та град: синоптики попередили про різке погіршення погоди в частині областей країни

12:31 20 серпня 2021
гроза

В Україні 20 серпня очікується погіршення погоди в південно-східній частині країни. Синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Вдень 20 серпня в південно-східній частині, Харківській і Полтавській областях грози, вдень місцями град і шквали 15−20 м / с», — йдеться у повідомленні.

На решті території — без опадів. Вітер переважно північний, 7−12 м / с.

Вдень температура буде в межах + 28- + 33 градусів. На сході стовпчики термометрів піднімуться до +31 градуса. У західних та північних областях буде більш комфортно — близько +25. Така ж погода очікується і на півдні.

У Києві 20 серпня буде хмарно. Дощів синоптики не прогнозують. Швидкість вітру 7−12 м / с. Температура повітря — + 25- + 27 градусів.

Нагадаємо, на День Незалежності в Україні очікуються дощі. Але вони пройдуть у західній та північній частині країни. У центрі, на сході та півдні буде сухо і сонячно.

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