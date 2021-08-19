Схід і південь під владою стихії: синоптики розповіли про погоду в Україні на вихідні

У четвер, 19 серпня, на Яблучний Спас, як раніше і прогнозували синоптики, частина території України буде охоплена дощами з грозами.

Згідно з прогнозами Укргідрометцентру, опади у четвер пройдуть у деяких центральних областях, на півдні та сході країни. Незважаючи на дощі, на сході буде як і раніше спекотно — до + 29 + 32 градусів. До + 28 + 29 градусів очікується у Херсонській області та Криму. На решті території країни прохолодніше — до +24 градусів вдень.

Прогноз на 19 серпня

У п'ятницю, 20 серпня, дощі з грозами, як і раніше йтимуть на сході та місцями у південних регіонах. Спека у східних областях трохи спаде — буде менше +30 градусів. На решті території потеплішає на 1−2 градуси.

Прогноз на 20 серпня

У суботу, 21 серпня, температура повітря практично не зміниться, а ось грозові дощі, крім східних регіонів, пройдуть і у західних (крім Чернівецької) областях.

Прогноз на 21 серпня

У неділю, 22 серпня, практично на всій території країни встановиться сонячна погода. Невеликі дощі можливі лише у Харківській, Донецькій і Луганській областях. Температура повітря комфортна: на заході, півночі та у низці центральних регіонів — до +24 градусів. Винятком стане Закарпатська область, де очікується до +26 градусів. На півдні і сході — до +27 градусів.

Прогноз на 22 серпня

А в понеділок, 23 серпня, у День Прапору і напередодні Дня Незалежності України, в усіх регіонах буде тепло і сонячно, опади не передбачаються.

Погода на 23 серпня

Нагадаємо, що в цю суботу у українців починаються довгі вихідні — у зв'язку зі святкуванням 30-ї річниці незалежності України відпочиватимемо з 21 під 24 серпня. Правда, наступна субота, 28 серпня, буде робочою. У цей день доведеться відпрацювати за понеділок, 23 серпня.

Раніше народний синоптик Володимир Деркач прогнозував, що третій відрізок останнього літнього місяця ще буде радувати теплом, але вже помірним.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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