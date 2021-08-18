Температурні «гойдалки» та дощі: синоптик розповіла, кому не пощастить з погодою на Яблучний Спас

Спека в Україні, як і обіцяли синоптики, спадає — у четвер, 19 серпня, на Яблучний Спас, температура повітря у більшості областей буде комфортною.

За прогнозами синоптика Наталії Діденко, протягом дня очікується до + 22 + 27 градусів вдень, вночі і вранці буде прохолодно — до +10 +16 градусів. У Дніпрі з районами, на Полтавщині, у Запоріжжі та Херсоні — до + 27 + 29 градусів. На сході країни — спекотно, там очікується + 28 + 32 градусів.

«Дощі, пов'язані з атмосферним фронтом, у четвер пройдуть у центральних областях, на півдні та місцями на сході країни. На заході і півночі України 19 серпня опади малоймовірні», — поточнила синоптик.

У Києві 19 серпня очікується хмарна погода, проте опади малоймовірні. Протягом дня температура повітря буде коливатися у межах + 22 + 24 градуси.

Фото зі сторінки Наталії Діденко в соцмережах.

Також Наталія Діденко дала попередній прогноз погоди на вихідні дні та День Незалежності.

Так, у ніч на неділю, 22 серпня, можливий невеликий дощ, вдень опади не прогнозуються. Температура вдень +24 градуси, ввечері + 18 + 20 градусів.

На День Прапора, 23 серпня, в Києві очікується сонячна погода і +25 градусів.

У День Незалежності, 24 серпня, в столиці теж буде сонячно, без опадів. Темпераптура вдень +24 +26 градусів, ввечері +18 +20 градусів.

Нагадаємо, що народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував погоду у третю декаду серпня, відзначивши, що дні порадують теплом, але вже помірним — ночами буде відчуватися подих осені, можливі невеликі дощі. А його колега Леонід Горбань стверджував, що 22, 27 і 29 серпня будуть йти дощі, а з 19 по 21 серпня і з 23 до 26 серпня буде спекотно.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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