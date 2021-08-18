Аномальне похолодання, сильні грозові дощі та шквальний вітер: українців попередили про загрози 18 серпня

В Україну із заходу, як і обіцяли синоптики, прийшли дощі з грозами. 18 серпня штормове попередження оголошено в західних областях, на півночі і в центрі, а також на всій території Одеської та Миколаївської областей. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"Жовтий" рівень небезпеки

По всій правобережній частині України, а також в центрі очікуються сильні дощі з грозами, град, пориви вітру до 15−20 м/с. Оголошено «жовтий» рівень небезпеки.

19 серпня на заході і в північних областях погода покращиться, а південь і центр продовжить заливати. Пройдуть дощі з грозами і в східних регіонах.

Погода 19 серпня

До 20 серпня дощі залишаться на сході, а також у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Пройдуть грози і на узбережжі Азовського моря.

Погода 20 серпня

Погода 21 серпня буде дощовою на сході, із заходу знову прийдуть опади, але це будуть короткочасні дощі. Надалі в зоні дощів виявиться вся територія України.

Погода 21 серпня

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що «африканська» спека спаде з 18 серпня. Народний синоптик Леонід Горбань чекає, що нова хвиля спекотної погоди припаде на 23−26 серпня. В Українському гідрометцентрі вважають, що серпень 2021-го буде трохи спекотнішим, ніж зазвичай, а кількість дощових днів вкладеться в багаторічну норму.

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