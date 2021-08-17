Останній жаркий день літа: синоптик попередила про різке похолодання в Україні

У найближчі дні в Україні очікується різка зміна погоди — дощі та похолодання. Вівторок, 17 серпня, може стати останнім по-справжньому спекотним днем літа, що минає, повідомила виданню «Обозреватель» синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха.

«Фронт буде супроводжуватися короткочасними дощами. У середу дощі та зниження температури очікуються в західних і північних областях», — сказала Птуха.

За її словами, з середи, 18 серпня, в Київській області очікується різке зниження температури: до +23 … +25 градусів вдень та до +19 … +20 вночі.

«На півдні спека ще буде залишатися до середовища. Там також пройде цей атмосферний фронт, але опадів буде менше та температура знизиться не так значно — до +26… + 27 градусів», — дала прогноз синоптикиня.

Дощі та зниження температури досягнуть сходу та південного сходу у четвер, 19 серпня.

«Напевно, тільки один день — вівторок, 17 серпня — може бути по-справжньому спекотним. Ми очікуємо близько +30 градусів. За попередніми прогнозами, 17 серпня — один з найспекотніших днів кінця літа», — сказала Наталя Птуха.

У той же час в Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСЧН) закликали жителів ряду областей не розслаблятися навіть у вівторок.

Так, сьогодні вночі на крайньому заході грози, вдень в західних, Житомирській, Вінницькій областях грози, шквали 15−20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Дощі будуть у Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській областях.

В інших областях очікується мінлива хмарність без опадів.

Нагадаємо, відомий синоптикиня прогнозувала, що в Україну прийде «африканська» спека.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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