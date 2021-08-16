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Погода

В Україні оголошено штормове попередження: які регіони потраплять під потужний удар стихії

16:16 16 серпня 2021
Сильний вітер

У ряді регіонів України, куди знову прийшла «африканська спека», найближчими днями очікуються складні погодні умови.

«17 серпня вночі на крайньому заході грози, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями зі шквалами 15−20 м / с (І рівень небезпеки, жовтий)», — попереджають у ДСНС.

У той же час 17 — 18 серпня у північних, центральних, Харківській, Луганській та Рівненській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також у надзвичайній службі розповіли, де найближчим часом очікуються грозові дощі: «17 серпня у західних областях, 18 серпня в Україні, крім сходу, короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. 19 серпня в Україні (крім заходу), 20 серпня на Лівобережжі короткочасні грозові дощі. 21−23 серпня у західних, 22−23 серпня і у північних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів».

Стосовно температури повітря:

  • 17 — 18 серпня: у західній частині 17 серпня вночі 13−18 °, вдень 23−28 °, 18 серпня вночі 10−15 °, вдень 20−25 °; на решті території вночі 14−20 °, вдень 27−33 °, 18 серпня у північних областях 24−29 °;
  • 19−23 серпня: у західних і північних, а 22−23 серпня і у центральних областях вночі 10−16 °, вдень 21−27 °; на решті території вночі 14−20 °, вдень 26−32 °.

Раніше народний синоптик Володимир Деркач прогнозував, що протягом другої десятиденки серпня буде тепло — з невеликими перервами літня погода протримається практично до кінця декади. А ось третя декада останнього місяця літа порадує помірним теплом — ночами буде відчуватися подих осені, можливі невеликі дощі.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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