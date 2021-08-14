З 16 серпня в Україні — до +36: синоптик розповіла, як довго протримається «африканська» спека

«Африканська» спека, що насувається на Україну, з температурами до +36 градусів затримається ненадовго. З 15 серпня денні температури в більшості регіонів подолають позначку +30, але вже з 18 серпня прийдуть дощі і грози, спека спаде і стане комфортніше. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

15 серпня спекотно буде на заході, на півдні, в північних областях і в центрі. Лише в Приазов'ї і в Криму, а також у Донецькій і Луганській областях можливі короткочасні дощі.

16−17 серпня спека посилиться до 34 градусів, а місцями до +36.

З 18 серпня в західних і північних областях стане прохолодніше. Пройдуть дощі з грозами. На Прикарпатті вдень до +22, у Вінницькій області — до +25, у Києві — 25−28 градусів.

Нагадаємо, спеку в Україні спровокував європейський антициклон, який до цього викликав аномальну погоду в Італії — на острові Сицилія спостерігалися рекордні +48,8 С.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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