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Погода

То спекотно, то зливи: «африканська» спека прийде до України разом з грозами

7:51 14 серпня 2021
Дощ

У найближчі дні погода в Україні буде дуже мінливою. Це випливає з інформації Укргідрометцентру.

У суботу, 14 серпня, на території країни буде переважно сухо, сонячно, лише на сході пройдуть дощі.

Така ж погода збережеться на неділю, 15 серпня. Температура повітря всюди нижче 30 градусів.

З понеділка, 16 серпня, в Україну прийде «африканська» спека.

У цей день і у вівторок, 17 серпня, дощитиме у західних областях.

А вже в середу, 18 серпня, грози накриють всю Україну.

Раніше повідомлялося, що в найближчий тиждень спека в більшості областей України різко посилиться — вона буде доходити до 40 градусів .

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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