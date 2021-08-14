То спекотно, то зливи: «африканська» спека прийде до України разом з грозами
У найближчі дні погода в Україні буде дуже мінливою. Це випливає з інформації Укргідрометцентру.
У суботу, 14 серпня, на території країни буде переважно сухо, сонячно, лише на сході пройдуть дощі.
Така ж погода збережеться на неділю, 15 серпня. Температура повітря всюди нижче 30 градусів.
З понеділка, 16 серпня, в Україну прийде «африканська» спека.
У цей день і у вівторок, 17 серпня, дощитиме у західних областях.
А вже в середу, 18 серпня, грози накриють всю Україну.
Раніше повідомлялося, що в найближчий тиждень спека в більшості областей України різко посилиться — вона буде доходити до 40 градусів .
Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»140
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