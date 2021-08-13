Африканська спека, шквали та грози: синоптики уточнили прогноз на серпень
Наступного тижня в Україні очікується повернення спеки.
Заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня в ексклюзивному коментарі «ФАКТАМ» повідомила, що в Україні найближчими днями очікується не більше 23−28 градусів.
«З неділі і до середини наступного тижня температура підвищиться до діапазону 30−35 градусів. На півдні вона може досягти позначки 38 вище нуля», — стверджує синоптик.
Втім, за її словами, температура вночі буде невисокою — очікується 15−20 градусів. На заході і півночі країни ночі будуть більш прохолодними — 12−17 градусів, у горах температура може падати і до 10 градусів.
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Фото: https://ua.depositphotos.com.263
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