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Погода

Спеку розбавлять грози: синоптики дали прогноз на вихідні

7:29 12 серпня 2021
дощ гроза

У найближчі два дні принесені циклоном дощі з грозами і сильним вітром збережуться на південному сході України, зате до вихідних жителів усі регіони чекає сонячна погода. При цьому спека трохи спаде, вдень очікується не більше +28 градусів. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

12 серпня грози та шквальний вітер до 20 м/с можуть розбушуватися в південно-східній частині України, в тому числі на узбережжі Азовського моря. Проте, там як і раніше жарко — вдень до +30°.

погода
Погода на 12 серпня

13 серпня короткочасні дощі можливі на сході — в Донецькій і Луганській областях, а також в деяких районах Дніпропетровщини. У всіх інших регіонах сонячно, без опадів.

погода
Погода на 13 серпня

У суботу 14 серпня, на свято Маковія (Медовий Спас) в усіх регіонах погода буде комфортною — в міру теплою і без опадів. Ймовірність дощів зберігається лише на сході, але опади якщо й принесе, то будуть вони короткочасними.

погода
Погода на 14 серпня

У неділю, 15 серпня, грози повернуться на Прикарпаття та Закарпаття. У решті регіонів сухо, до +28 вдень і до +17−20 вночі.

погода
Погода на 15 серпня

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань склав розрахунки, згідно з якими вже з 12 серпня почнеться зниження середньодобової температури, ночі стануть більш холодними. Зате вдень до кінця місяця можливі температури вище +30.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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