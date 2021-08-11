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Осінь закінчиться 21 жовтня: синоптик прогнозує ранні заморозки і сніг в Україні

16:22 11 серпня 2021
Осінь закінчиться 21 жовтня: синоптик прогнозує ранні заморозки і сніг в Україні

Народний синоптик Леонід Горбань, який недавно передбачив українцям холодну осінь практично без «бабиного літа», вважає, що перших заморозків і снігу в нашій країні можна очікувати вже в другій половині жовтня.

За його словами в коментарі Обозреватєлю, різке зниження зниження температури відбудеться після 21 жовтня, і в в період з 25 по 28 жовтня температура досягне мінімальної позначки — вдень стовпчики термометри опускатися до -2 ° С, а вночі — до -5 ° С.

Після дощових днів 21, 23 і 26 жовтня випаде і перший сніг, причому він може бути у південних областях України.

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Невеликою втіхою має стати те, що в останні 4 дні жовтня, з 28 по 31 жовтня, трохи потеплішає і жовтень закінчиться з денною температурою на рівні 4 ° С.

Нагадаємо, за розрахунками синоптика, прийдешня зима 2021/22, на відміну від минулого і позаминулого, буде морозною і сніжною. А ще Леонід Деркач розповів, де в Україні найспекотніше літо і найхолодніша зима.

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