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Погода

Шквали, грозові дощі та спека: синоптики попередили українців про небезпеку

9:40 11 серпня 2021
Гроза

У середу, 11 серпня, у деяких регіонах України очікуються складні погодні умови — дощі, грози та шквальний вітер, а також підвищена пожежна небезпека.

Згідно з прогнозами Укргідрометцентру, у середу дощі з грозами пройдуть у західних регіонах країни, місцями на півдні і сході України.

Середня температура — до + 27 + 29 градусів. Спекотніше буде у східних регіонах — до +33 градусів, а також на півдні — до +31 градуса.

Складні погодні умови очікуються на південному сході країни.

У східних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Сумській і Полтавській областях, а також у Криму — надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше синоптик Наталія Діденко прогнозувала, що у вихідні дні, 14 і 15 серпня, в Україні встановиться комфортна погода, буде тепло і сонячно.

А в Укргідрометцентрі повідомляли, що у четвер, 12 серпня, опади очікуються лише у південно-східній частині країни.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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