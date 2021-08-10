Царює гарячий антициклон: українців попередили про «погодну» небезпеку найближчої доби

У середу, 11 серпня, в ряді регіонів України очікуються дощі з грозами, град та сильний вітер.

Як повідомляють в ДСНС, у південно-східній частині України в п'ятницю очікуються грози, в окремих районах — град та шквали 15−20м / с (І рівень небезпеки, жовтий). У східних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Сумській і Полтавській областях, а також у Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

А синоптик Наталка Діденко, яка заявила, що опади з України витіснить гарячий антициклон, прогнозує, що у середу в країні буде переважно сонячно та тепло. Спекотно буде на сході та півдні.

«11 серпня у більшості областей України очікується + 27 + 32 градуси, у західних областях + 23 + 28 градусів. На сході та півдні + 28 + 34 градуси», — повідомляє синоптик і додає, що короткочасні дощі з грозами можливі у Прикарпатті, Криму, Запорізькій областях та на сході.

У Києві у середу сухо та сонячно — до + 28 + 30 градусів.

Раніше синоптик прогнозувала, що у наступні вихідні — на Маковея і 15 серпня — в Україні буде сухо і сонячно, температура вдень — до + 24 + 30 градусів.

А народний синоптик Леонід Горбань стверджував, що з 12 серпня в Україні почнеться щоденне зниження температури — до 24 серпня вдень буде + 22 + 24 градуси. А на півдні країни, за його словами, спека до +34 градусів протримається до 15 серпня.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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