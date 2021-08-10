Мокро, але жарко: друга декада серпня почнеться в Україні зі злив

Друга декада серпня в Україні почнеться з дощів і гроз через атмосферний фронт, що насунувся з заходу. 10 серпня короткочасні опади очікуються у всіх областях, 11 серпня погода покращиться на півдні і на сході, а ще за день дощі залишаться лише в південно-східній частині країни. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

10 серпня невеликі дощі з грозами пройдуть у всіх областях, а ось на південному сході, в Приазов'ї очікуються потужні опади. Крім грози, можливий ще й град, пориви вітру до 20 м/с. Оголошено штормове попередження.

11 серпня ймовірність дощів зберігається на півночі, в західних і центральних областях. У південно-східних регіонах, в області зниженого тиску продовжаться зливи з грозами та сильним вітром. Можливий град.

12 серпня в більшості регіонів буде сонячно. Вдень на переважній частині країни 26−33 градуси, в західних і північних областях прохолодніше — в межах 22−28 градусів.

Нагадаємо, на вихідних 14−15 серпня синоптики очікують сонячну погоду, свято Маковея мине без дощів. За розрахунками народного синоптика Леоніда Горбаня, прохолодніше в Україні стане з 12 серпня, і лише на півдні спека затримається, середньоденні температури почнуть знижуватися з 15 серпня.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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