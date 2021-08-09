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Погода

Не більше +30: українцям пообіцяли «прекрасну погоду» на Маковія

15:57 9 серпня 2021
яблуня

На Маковея, який випадає на суботу, 14 серпня, а також у неділю, 15 серпня, в Україні буде хороша погода і комфортна температура повітря.

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, в ці дні буде сонячно, а температура повітря вдень встановиться на рівні +24 +30 градусів.

Стосовно погоди найближчими днями, то у вівторок, 10 серпня, є ймовірність грозових дощів, які будуть йти нерівномірно. Їх зумовить атмосферний фронт.

«Тільки північно-західна частина України (у тих, хто відпочиває на Шацьких озерах, буде ясно і сухо) втримається від опадів. Температура повітря в Україні істотно не змінюватиметься: протягом дня свіжіше буде на заході країни (+23 +27 градусів), на півдні та сході переважатиме спека (+28 +33 градуси), на решті території очікується +26 +30 «, — уточнює синоптик.

У столиці 10 серпня місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Температура вдень — до +28 +30 градусів.

Наталія Діденко прогнозує, що на поточному тижні серйозні опади малоймовірні — країна опиниться в зоні підвищеного атмосферного тиску.

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі прогнозували, що у вівторок грози зачеплять популярні курорти Чорного і Азовського морів.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань, який робить довгострокові прогнози, передбачив, що нинішня зима буде сніжною і морозною.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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