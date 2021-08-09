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Погода

Україну розпече до +34: де синоптики прогнозують шквали і грозові дощі

10:10 9 серпня 2021
дощ

У найближчі дні сильні дощі з грозами пройдуть в західній частині України, потім грозовий фронт зміститься в центральні і південні регіони. Ближче до вихідних погода покращиться у всіх областях, буде стояти спека до +30 градусів і вище. Про це повідомив Український гідрометцентр.

9 серпня буде заливати Карпати, Закарпаття та Волинь. Ще однією зоною дощів стануть східні області — там пройдуть зливи і грози. До вечора 9 серпня шквали 15−20 м/с очікуються в Запорізькій області. На сході буде дуже жарко — до +34, на півдні до +31. Температура води в Чорному і Азовському морях 23−24 градуси.

карта
Карта проти 9 серпня

10 серпня дощі поширяться на північні і центральні області. Зачеплять зливи з грозами популярні курорти Чорного і Азовського морів.

Карта на 10 августа
Карта на 10 серпня

11 серпня можливі короткочасні дощі по всій Україні.

карта
Карта на 11 серпня

До кінця тижня збережеться переважно сонячна погода. Лише 13 серпня на сході, південному сході пройдуть короткочасні дощі, а 15−16 серпня в північних і західних областях можливі грози. Вдень буде жарко до 28−34 градусів. Трохи прохолодніше на півночі, у Вінницькій і Черкаській областях — там до 29°.

Народний синоптик Леонід Горбань склав прогноз дощових днів до кінця серпня, а в Українському гідрометцентрі вважають, що місяць буде жарким, спекотнішим за кліматичну норму.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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