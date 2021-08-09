Україну розпече до +34: де синоптики прогнозують шквали і грозові дощі
У найближчі дні сильні дощі з грозами пройдуть в західній частині України, потім грозовий фронт зміститься в центральні і південні регіони. Ближче до вихідних погода покращиться у всіх областях, буде стояти спека до +30 градусів і вище. Про це повідомив Український гідрометцентр.
9 серпня буде заливати Карпати, Закарпаття та Волинь. Ще однією зоною дощів стануть східні області — там пройдуть зливи і грози. До вечора 9 серпня шквали 15−20 м/с очікуються в Запорізькій області. На сході буде дуже жарко — до +34, на півдні до +31. Температура води в Чорному і Азовському морях 23−24 градуси.
10 серпня дощі поширяться на північні і центральні області. Зачеплять зливи з грозами популярні курорти Чорного і Азовського морів.
11 серпня можливі короткочасні дощі по всій Україні.
До кінця тижня збережеться переважно сонячна погода. Лише 13 серпня на сході, південному сході пройдуть короткочасні дощі, а 15−16 серпня в північних і західних областях можливі грози. Вдень буде жарко до 28−34 градусів. Трохи прохолодніше на півночі, у Вінницькій і Черкаській областях — там до 29°.
Народний синоптик Леонід Горбань склав прогноз дощових днів до кінця серпня, а в Українському гідрометцентрі вважають, що місяць буде жарким, спекотнішим за кліматичну норму.
Фото https://ua.depositphotos.com/91
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