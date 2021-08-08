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Погода

Чекайте різкого похолодання: народний синоптик розповів, яка погода буде в серпні та вересні

11:18 8 серпня 2021
Похолодання

Народний синоптик Леонід Горбань, який стверджує, що до середини останнього місяця літа температура вдень буде підніматися до позначки +40 градусів, передбачає, що до кінця літа погода в Україні ще відзначиться декількома нетривалими періодами спеки вдень. Однак в цілому в серпні температура повітря знизиться. Таким прогнозом він поділився з виданням OBOZREVATEL.

За словами синоптика, з 12 серпня стовпчики термометрів почнуть поступово опускатися кожен день, і 24 числа вони встановляться на рівні від +22 до +24. Потім Горбань прогнозує періодичні стрибкоподібні зниження температури повітря.

Найтепліше буде на півдні України — до 15 серпня протримається спека +34, а до кінця місяця тут вже буде +20.

У перші 10 днів вересня погода буде літньою, після чого похолодає та почнуться дощі. З третьої декади місяця прогнозується кілька днів бабиного літа. Жовтень буде холодним і сухим. У листопаді прийдуть нічні морози, ймовірний ранній сніг.

Нагадаємо, погода вражає катаклізмами — в серпні в Одесі випав сніг.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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