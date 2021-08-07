Неспокійний серпень: синоптики розповіли, в які регіони повернеться спека, а які заллють дощі

Схоже, циклон, що накрив Західну Україну, «перекочував» на Лівобережжі — вже в суботу, 7 серпня, грозові дощі очікуються в центрі, на сході, і на півдні нашої країни. Про це свідчать дані Українського Гідрометцентру.

На заході і півночі, включно з Києвом, буде хмарно і досить жарко — до +27 градусів.

Прогноз на 7 серпня

Однак тривати опади будуть недовго — вже в неділю, 8 серпня, дощі можливі лише в Криму, на Донбасі та на Харківщині.

Прогноз на 8 серпня

У понеділок, 9 серпня, Західну Україну накриє новий циклон — грози очікуються в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. На решті території країни, включаючи морські курорти, буде ясно і сонячно.

У вівторок, 10 серпня, грозові дощі дістануться і до Києва, дощ в столиці очікується як днем, так і вночі. Температура повітря при цьому практично не зміниться і складе + 26- + 28 градусів.

А ось в середу, 11 серпня, синоптики прогнозують дощі та грози на всій території України, включаючи анексований Крим. Сухими «острівцями» залишаться лише Закарпаття та Луганщина.

Таким чином, виправдовується прогноз народного синоптика Леоніда Деркача, відповідно до якого дощі в серпні можливі з 11 по 14 серпня, а також 22, і з 27 і 29 серпня, а з 19 до 21 і в період з 23 до 26 серпня буде спекотно .

А ось інший народний синоптик — Володимир Деркач — розповів в інтерв'ю «ФАКТАМ», що перша декада серпня порадує теплою погодою, і навіть невеликі дощі не зіпсують загальної картини.

Також він очікує, що в другій половині серпня також буде тепло. З невеликими перервами літня погода протримається практично до кінця декади. Третя десятиденка ще буде радувати теплом, але вже помірним. Ночами буде відчуватися подих осені, можливі невеликі дощі.

«Незважаючи на те, що протягом літа час від часу буде спостерігатися зниження температури, не бачу підстав називати місяць дуже холодним», — підсумував синоптик.

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