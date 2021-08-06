Пекельна спека повертається: синоптик уточнила, кому «пощастить» з погодою на вихідних

Негода, яка «погуляла» регіонами України цього тиждня, у вихідні, схоже, свій «апетит» трохи стримає — істотні опади на основній території країни не передбачаються.

Такий прогноз погоди дає синоптик Наталія Діденко, яка уточнює, що дощі з грозами 7 і 8 серпня можливі на Лівобережжі України, проте й там вони йтимуть нерівномірно.

«7−8 серпня у більшості областей України передбачається протягом дня + 25 + 30 градусів, на сході і південному сході до +33 (звідти спека і не думала йти), у західних областях + 23 + 26 градусів. Однак у неділю потеплішає також і на заході», — прогнозує синоптик.

У Києві в суботу та неділю дощі не передбачаються. 7 серпня очікуються комфортні +25 градусів, а 8 серпня буде помітно тепліше — до +29 градусів.

«З понеділка, 9 серпня, очікується підвищення температури повітря. За попередніми прогнозами, наступні вихідні, на Маковія та 15 серпня, також будуть з чудовою погодою», — додає Наталка Діденко.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що останній місяць літа буде спекотним і багатим на дощі — високі температури розбавлятимуться частими опадами зі шквалами та бурями.

Ексклюзивний матеріал «Синоптик Наталка Діденко назвала дату похолодання і пояснила, чому українці скаржаться на погоду» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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